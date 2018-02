Facebook compte faire appel du jugement

Tweet on Twitter

Facebook se dit déçu par le jugement qu’a rendu vendredi le tribunal de première instance de Bruxelles, selon qui l’entreprise ne respecte pas la législation belge relative à la protection des données à caractère personnel. Facebook compte faire appel, a confirmé Richard Allan, son vice-président Public Policy EMEA. La commission de protection de la vie privée (CPVP) avait intenté une action en justice contre l’entreprise. « Nous sommes déçus du jugement », confirme Richard Allan dans une réaction. « Ces dernières années, nous avons travaillé dur pour aider les gens à comprendre comment nous utilisons les cookies afin d’afficher du contenu pertinent et de protéger Facebook. Nous avons formé des équipes qui se concentrent sur la protection de la vie privée, des ingénieurs aux développeurs. Et nous avons développé des outils qui donnent aux utilisateurs des options de choix et de contrôle. »

Selon l’entreprise, les cookies utilisés par Facebook sont des standards dans le secteur. « Ils permettent à des centaines de milliers d’entreprises d’étendre leurs activités et d’atteindre des clients dans toute l’Union européenne. Nous attendons de chaque entreprise qui utilise nos technologies qu’elle prévienne clairement les utilisateurs finaux. »

« Nous nous préparons pour le nouveau règlement général sur la protection des données avec notre régulateur, le commissaire irlandais à la protection des données », ajoute Richard Allan. « Nous nous conformerons à cette loi, comme nous nous sommes conformés à l’actuelle législation européenne en matière de protection des données. »

Source: Belga