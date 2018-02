Trump n’a pas prononcé les mots « arme à feu » lors de son allocution sur la fusillade

Tweet on Twitter

Donald Trump a annoncé jeudi qu’il se rendrait à Parkland, en Floride, où un jeune homme de 19 ans a abattu au fusil d’assaut 17 personnes dans son ancien lycée mercredi. Le président américain n’a à aucun moment prononcé les mots « arme à feu » lors de sa courte allocution sur la fusillade. « Je compte me rendre à Parkland, pour rencontrer les familles et les forces de l’ordre locales et continuer à coordonner la réponse fédérale », a annoncé le président américain, qui a expliqué s’adresser à une « nation qui souffre ».

Le milliardaire n’a à aucun moment prononcé les mots « arme à feu » lors de sa courte allocution, alors que le tireur a utilisé une arme semi-automatique lors de la fusillade du lycée Marjory Stoneman Douglas.

Le locataire de la Maison Blanche a en revanche promis de s’attaquer au « difficile problème des maladies mentales », reprenant une rhétorique qu’il avait déjà utilisée dans la matinée en qualifiant dans un tweet le tireur de « déséquilibré mental ».

« Si vous avez besoin d’aide, tournez-vous vers un professeur, un membre de votre famille, un agent de police local ou un responsable religieux. Répondez à la haine par l’amour, répondez à la cruauté par la gentillesse », a-t-il également déclaré. « Ce n’est pas suffisant d’agir pour avoir l’impression de changer les choses, il faut vraiment les changer », a-t-il également reconnu.

source: Belga