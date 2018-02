Pérou: cinq morts dans une émeute et l’incendie d’une prison pour mineurs

Tweet on Twitter

Cinq détenus mineurs ont péri mercredi lors d’une émeute accompagnée d’un incendie dans une prison de Trujillo, dans le nord du pays, a indiqué la police. « Nous avons connaissance pour l’instant de cinq personnes décédées, cinq mineurs », a précisé à l’AFP Helber Ordonez, de la police de Trujillo, situé à 500 km au nord de Lima.

« Il y a eu une mutinerie » et il y a eu un incendie, les détenus s’étant emparés de matelas, a indiqué Helber Ordonez.

Les événements se sont produits vers 13H00 locales (18H00 GMT). « Les mineurs ont péri apparemment asphyxiés », a expliqué la police.

Trente autres détenus mineurs ont été blessés et hospitalisés, selon les médias locaux.

Les pompiers ont mis trois heures pour mettre fin à l’incendie. Les chaînes de télévision ont diffusé des images de familles éplorées devant le centre pénitentiaire d’où se dégageaient des colonnes de fumée.

Les prisons péruviennes, pour les adultes comme pour les mineurs, souffrent de surpeuplement. Les autorités n’ont pas fourni de chiffres sur la population du centre de Trujillo, mais son directeur avait évoqué il y a quelques années 179 détenus pour une capacité de 80 personnes.

Trujillo, la principale localité du nord du Pérou où s’était rendu le pape François en janvier, connaît un important taux de criminalité, dû aux agissements de bandes criminelles et de trafiquants de drogues.

source: Belga