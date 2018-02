JO 2018 – Kim Vanreusel 41e de la 1e manche du slalom géant remportée par l’Italienne Manuela Moelgg

Tweet on Twitter

Kim Vanreusel a pris la 41e place de la première manche du slalom géant féminin de ski alpin des Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang en Corée du Sud. Jeudi, sur les 49 portes des 1.250 mètres de la piste de Yongpyong, dont le dénivelé était de 400 mètres, l’Anversoise de 20 ans a signé le chrono de 1:17.60. Partie avec le dossard 51 pour ses débuts olympiques, elle a concédé 6.98 secondes sur l’Italienne Manuela Moelgg, auteure du meilleur temps en 1:10.62. Vanreusel s’était classée 54e du géant l’an dernier aux Mondiaux de Saint-Moritz. Programmée lundi, l’épreuve avait été reportée en raison du vent. Jeudi matin, sous le soleil retrouvé et par une température -8°C, la première course de ski alpin pour les dames de ces 23es JO d’hiver s’est déroulée normalement.

S’élançant avec le dossard numéro 1, Moelgg, 34 ans, a créé la surprise. Grâce à une excellente troisième portion de course, elle a devancé la favorite l’Américaine Mikaela Shiffrin de 20/100es. Une autre Italienne Federica Brignone a signé le 3e temps à 29/100es.

La championne olympique de Vancouver, en 2010, leader de la Coupe du monde de la spécialité grâce à trois succès cette saison, l’Allemande Viktoria Rebensburg est 8e. Elle a été reléguée à 83/100es. La Bavaroise, médaille de bronze à Sotchi en 2014, vise une 3e médaille olympique en Corée du Sud.

Une autre favorite Tessa Worley a perdu toutes ses chances de remporter l’or. La Française, la championne du monde en titre, également sacrée en 2015, a concédé 1.44 seconde sur ce premier tracé, piqueté par l’entraîneur italien. Elle occupe le 14e rang provisoire.

La seconde manche est programmée à 13h45 locales (5h45 belges).

Source: Belga