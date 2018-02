JO 2018 – « Je ne suis pas contente », réagit Kim Vanreusel 41e après la 1e manche du slalom géant

Kim Vanreusel a terminé à la 41e place de la première manche du slalom géant, jeudi aux Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang. Elle a concédé presque sept secondes de retard sur l’Italienne Manuela Moelgg. Vanreusel n’était pas très satisfaite de sa course. « Certaines choses étaient bonnes, mais je ne suis pas satisfaite dans l’ensemble », a déclaré la skieuse anversoise.

Vanreusel estime qu’à 20 ans, elle manque d’expérience pour aller à pleine vitesse sur des pentes exigeantes, comme celles du Centre Alpin de Yongpyong. « Je peux vraiment mettre mes skis en action sur quelques portes successives, mais je ne peux pas le faire pendant une minute et dix secondes. Mais ça viendra avec le temps. C’est une question d’entraînement, de beaucoup d’entraînement. Les courses FIS sont également disputées sur de longues pentes, mais elles ne sont pas aussi difficiles et exigeantes physiquement. Plus on monte haut, plus cela devient difficile. »

L’Anversoise va prendre part à cinq épreuves lors de ces Jeux. En raison du fort vent sur le site de ski, une série d’épreuves ont été annulées ces derniers jours, dont le slalom géant et le slalom féminins. Jeudi n’était que la première journée de course de Vanreusel.

« Les journées ont été très fatigantes », a-t-elle expliqué. « Je devais me lever à 6 heures tous les matins. Puis nous venions ici et on nous disait que c’était annulé. Ne pouvait-on pas le dire plus tôt? Bon, c’est comme ça. »

Vanreusel skiera la deuxième manche en début d’après-midi. « J’ai déjà un grand retard, donc je vais la prendre comme une course d’entraînement. On verra bien ce que ça donnera. »

Source: Belga