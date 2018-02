JO 2018 – Bart Swings patinera la première série du 10.000 mètres jeud face au Japonais Tsuchiya

Bart Swings s’aligne jeudi dans sa 3e épreuve aux Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang. Le Louvaniste sera le premier patineur à se mettre en piste dans le 10.000 mètres à 20 heures (12h00 belges). Il disputera la première des six courses. Son opposant direct sera le Japonais Ryosuke Tsuchiya. Swings, qui a bénéficié du forfait du concurrent néo-zélandais pour obtenir sa place, vise une place dans le Top 8.

La sixième et dernière course verra la star du patinage de vitesse Sven Kramer tenter d’inscrire son nom au palmarès olympique de la distance. Un autre Néerlandais Jorrit Bergsma peut être désigné comme favori selon Swings.

Bart Swings a pris la 6e place tant dans le 5.000 et le 1.500 mètres sur l’Oval de Gangneug. Après le 10.000 m, il doit encore participer le samedi 24 février au mass start, l’épreuve disputée en groupe sur 16 tours.

Source: Belga