Au Chili, il est possible d’emprunter des livres dans le métro

Dans le métro de Santiago, au Chili, les voyageurs peuvent emprunter des romans grâce à Bibliometro, un réseau de distributeurs automatiques de livres.

Imaginez un quai de métro où les distributeurs de sodas et de snacks seraient remplacés par des distributeurs automatiques de livres permettant de commander un bouquin juste avant de monter dans la rame. Cela fait un peu plus de 20 ans que ce concept fonctionne avec succès dans le métro de Santiago, la capitale du Chili.

La lecture accessible au plus grand nombre

C’est en 1995 que le Métro de Santiago, la Direction des Bibliothèques et l’organisation Archives et Musée ont collaboré pour lancer le projet Bibliometro. L’objectif était de rendre la lecture accessible au plus grand nombre en créant des points de prêt dans les stations de métro. Un an plus tard, les premiers distributeurs automatiques de livres faisaient leur apparition dans les principales stations de métro de la capitale chilienne. Une fois inscrits, les utilisateurs pouvaient emprunter des romans, des recueils de poèmes ou des bandes dessinées dans l’un de ces distributeurs et de les rendre plus tard dans n’importe quel autre point Bibliometro.

300.000 ouvrages empruntés en 2017

Depuis 20 ans, le réseau de Bibliometro n’a cessé de s’agrandir. Selon le quotidien The Stantiago Times dont les informations ont été relayées en français par le site ActuaLitté, rien qu’en 2017, plus de 300.000 ouvrages ont été empruntés, faisant de Bibliometro la seconde bibliothèque du Chili, derrière la grande bibliothèque nationale de Santiago.

Passage au numérique

Les distributeurs automatiques de livres ont été conçus pour proposer 16 titres avec dix exemplaires de chaque. Mais depuis peu, Bibliometro est passé au numérique. Des grandes affiches installées sur les murs de certaines stations de métro présentent les couvertures de centaines d’ouvrages. En scannant un code QR les utilisateurs inscrits reçoivent une copie numérique du livre sur leur smartphone ou leur tablette. Début février, trois stations de la ligne 6 du métro de Santiago ont été équipées de ces nouveaux espaces de lecture et des ces murs de téléchargement.