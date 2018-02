WTA Doha – Elise Mertens éliminée au 2e tour

Elise Mertens a été éliminée au 2e tour du tournoi de tennis WTA de Doha, épreuve sur surface dure dotée de 3.173.000 dollars, mercredi au Qatar. La numéro un belge, 20e mondiale et 5e tête de série, s’est inclinée 7-5, 6-4 face à la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 38). La rencontre a duré 1 heure et 40 minutes. C’était la deuxième fois que la joueuse belge de 20 ans et la Roumaine de 27 ans se retrouvaient sur le circuit. Sorana Cirstea avait privé Elise Mertens de Grand Chelem à Roland Garros en s’imposant 6-3, 6-0 au 3e et dernier tour des qualifications en 2016.

Elise Mertens est encore engagée en double où elle fait la paire avec la Néerlandaise Demi Schuurs. Le duo est opposé à l’Américaine Raquel Atawao et à l’Allemande Anna-Lena Groenefeld mercredi au 1er tour du double.

Source: Belga