Rallye de Suède – Pieter Tsjoen (Ford Fiesta R5): « Cela fait longtemps que ce rallye est sur ma liste »

Kevin Abbring et son co-pilote Pieter Tsjoen (Ford Fiesta R5) ont réalisé un bon rallye de Monte-Carlo avant d’être contraints à l’abandon à la suite de soucis mécaniques. C’est avec un esprit revanchard et conquérant que les deux hommes veulent aborder la 2e manche du championnat du monde WRC des rallyes qui se déroulera du 15 au 18 février en Suède. « Cela fait longtemps que le rallye de Suède pointe sur ma liste et je suis heureux de pouvoir désormais barrer cet objectif de ma liste », a expliqué Pieter Tsjoen. « Ces derniers jours, nous avons pu effectuer quelques tests et nous avons eu l’opportunité de reconnaître le parcours. Rouler à 140 km/h entre les arbres et sur une route glissante procure des sensations énormes. C’est très impressionnant. Pour moi, c’est mon tout premier rallye ici en Suède. Kevin par contre a terminé à la 11e place en 2015 sur une Hyundai WRC », a-t-il encore précisé avant de revenir sur la première manche de la saison.

« La déception du rallye de Monte-Carlo a fait place à de la motivation. Nous avons un nouveau moteur et le sentiment général est bon. Nous misons sur une place au sein du top 10 et pourquoi pas un top 5 dans notre catégorie. Mais ce ne sera pas facile avec les 26 voitures R5 présentes au départ ».

Outre Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) et Pieter Tsjoen (Ford Fiesta R5), Martijn Wydaeghe sera aussi au départ du Rallye de Suède. Wydaeghe sera au volant d’une Ford Fiesta R5 avec l’Italien Tamara Molinaro.

