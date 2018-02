JO 2018 – La légende américaine Shaun White enlève un 3e titre en halfpipe après 2006 et 2010

Tweet on Twitter

La légende du halfpipe en snowboard l’Américain Shaun White a remporté sa 3e médaille d’or olympique lors de la 23e édition des JO d’hiver de Pyeongchang. Grâce à une troisième manche exceptionnelle en finale, le Californien de 31 ans a retrouvé la plus haute marche du podium comme en 2006 à Turin et en 2010 à Vancouver. A l’issue de l’épreuve des JO d’hiver la plus suivie dans le monde, il a offert aux Etats-Unis sa 4e médaille d’or à Pyeongchang. Les trois premières avaient aussi été remportées en snowboard. Le Japonais Ayumu Hirano, 19 ans, déjà vice-champion à Sotchi en 2014, termine 2e. Le vainqueur des récents X-Games avait pris la tête du classement après le 2e run avec 95.25 points. Seuls les 97.75 points de White dans le 3e run l’ont privé du titre.

La médaille de bronze est revenue au champion du monde en titre l’Australien Scotty James (92.00).

Gravement accidenté en octobre dernier en Nouvelle-Zélande, le « Flying Tomato » a pris sa revanche après une décevante 4e place à Sotchi, il y a quatre ans. La neige molle en Russie avait fait tomber l’homme aux treize victoires dans les X-Games.

La finale a été marquée par l’accident du jeune Japonais Yuto Totsuka, 16 ans. Il a quitté le halfpipe emmené par les secouristes sur une luge après avoir été victime d’une chute dans son 2e run.

