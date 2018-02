Disparition de Maëlys – Des restes humains de Maëlys ont été retrouvés mercredi en fin d’après-midi

Tweet on Twitter

Des restes humains de la petite Maëlys ont été retrouvés mercredi en fin d’après-midi, a indiqué le procureur de la République de Grenoble. L’unique suspect dans la disparition de la fillette survenue en août dernier dans l’est de la France, Nordahl Lelandais, avait demandé à être entendu en matinée par le juge d’instruction. Au cours de son audition, il a indiqué avoir « involontairement » tué l’enfant, l’avoir dans un premier temps déposée à proximité de son domicile avant de revenir récupérer son corps et le déposer dans un lieu montagneux en forêt. Des fouilles ont été menées tout au long de l’après-midi dans la région de Saint-Franc, à environ 20 minutes de route du lieu du mariage où avait été vue Maëlys pour la dernière fois. Des chiens chercheurs de « restes humains » sont arrivés en fin d’après-midi et ont permis la découverte d’un crâne d’enfant et d’un os long.

source: Belga