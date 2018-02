Attentats à Paris – Jawad Bendaoud est relaxé des faits de recel de malfaiteurs terroristes

Jawad Bendaoud a été relaxé mercredi par le tribunal correctionnel de Paris des faits de recel de malfaiteurs terroristes. Youssef Aït Boulahcen et Mohamed Soumah ont, eux, écopé de respectivement quatre ans de prison dont un avec sursis, et de cinq ans d’emprisonnement, rapportent les médias français. La présidente du tribunal correctionnel a estimé que Jawad Bendaoud avait « été constant dans ses déclarations ».

Le tribunal a par contre condamné à quatre ans de prison, dont un avec sursis, Youssef Aït Boulahcen, frère d’Hasna et cousin d’Abdelhamid Abaaoud, pour non-dénonciation de crime terroriste. La présidente a évoqué « une totale interaction » entre le prévenu et sa soeur. Elle a affirmé qu’il savait que son cousin était impliqué dans les attentats du 13 novembre et qu’il était toujours impliqué dans un autre projet. Elle a avancé « ses mensonges constants » au cours du procès et sa « radicalisation certaine » pour justifier la peine.

Mohamed Soumah, poursuivi comme Jawad Bendaoud pour recel de malfaiteurs terroristes pour avoir fourni un logement à Abdelhamid Abaaoud et Chakib Akrouh après les attentats du 13 novembre 2015, écope lui de cinq ans d’emprisonnement. « Vous ne pouviez ignorer que les terroristes étaient des fugitifs liés aux attentats du 13 novembre », a déclaré la présidente. Bien qu’il comparaissait libre, son arrestation immédiate n’a pas été demandée.

Jawad Bendaoud doit encore purger quelques semaines pour d’autres faits, mais sera donc libéré sous peu, selon France Info.

Source: Belga