Check, la nouvelle plateforme web 100 % urbaine

Un nouveau média fera son apparition demain dans l’univers audiovisuel belge. La plateforme digitale «Check» mettra en lumière la «Pop culture» sous toutes ses formes. Particularité : cinq formats vidéo et un ton décalé.

Check a pour objectif de rassembler un large public passionné par la «Pop culture» et se veut différente dans le ton adopté. La plateforme propose des vidéos, des articles, des events ainsi qu’une web radio qui fait la part belle au rap et à la nouvelle pop. Elle se décline en cinq formats vidéo: Check Mag, Check Live, Check Food, Check City et Check Summer.

«Vitrine de la galaxie Check, le Mag explore en 15 minutes l’univers culturel, social et musical d’un artiste, sur un ton libre et impertinent», indique la plateforme. Martin Vachiery, journaliste bruxellois spécialisé dans la culture hip-hop, animera le Mag en sortant des sentiers battus. Il est également le rédacteur en chef de ce nouveau média.

Check Live permettra pour sa part de faire éclore des artistes de la scène belge en leur faisant tourner un clip inédit en animation 3D.

Cuisine et Lifestyle

Check Food sera animé par Caballero, un rappeur actif depuis 2011 sur la scène musicale et connu notamment pour le duo qu’il forme avec son ami JeanJass. Il parlera de son autre passion, la cuisine. A travers des capsules humoristiques de 5 minutes, le «Chef» Caba donnera ses meilleurs plans resto de manière drôle et décalée.

Check City plongera pour sa part les internautes dans des univers peu explorés. C’est Elsa Fralon, journaliste bruxelloise, qui ira à la rencontre de communautés, personnages, métiers et artistes originaux. Dans des vidéos de 5 minutes, elle offrira «une expérience loin des clichés de l’univers lifestyle qu’on retrouve souvent sur le net», promet la plateforme.

Enfin, Check Summer se penchera sur les festivals d’été. Au programme de ces courtes capsules : immersion, découverte d’un artiste, coulisses et extraits musicaux.

Une première vidéo «Check Mag» sera mise en ligne demain. Elle s’intéressera à l’univers du rappeur belge Roméo Elvis qui cartonne chez nous.

www.checkcheckcheck.be