Nouvelle-Zélande: démission de l’ancien Premier ministre et actuel chef de l’opposition

L’ancien Premier ministre néo-zélandais et actuel chef de l’opposition Bill English (National Party) a annoncé qu’il allait prendre congé du parlement dans le courant du mois. « Cela a été un énorme privilège pour moi de servir les Néo-Zélandais depuis mon élection au parlement en 1990 », a-t-il annoncé dans une déclaration, mardi.

« Je pense que c’est le bon moment pour faire un pas de côté et saisir de nouvelles opportunités personnelles et professionnelles », a-t-il ajouté.

L’ancien Premier ministre n’a pas bénéficié de la même popularité que son prédécesseur auquel il a succédé en décembre 2016. L’ancien ministre des finances a toutefois contrebalancé son image assez rêche par l’embellie économique du pays.

Sous sa direction, le National Party a emporté 44,4% des votes lors des élections de septembre, alors que les partis travailliste et écologiste combinés ont atteint 43,2%.

Néanmoins, le parti de Bill English n’a pas dégagé d’accord de coalition avec les travaillistes emmenés par Jacinda Ardern. Cette dernière a alors pris la tête du pays.

La démission de M. English sera effective à partir du 27 février.

