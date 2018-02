L’inspection pour le bien-être animal confisque une vingtaine d’ânes en Flandre

L’inspection pour le bien-être animal du gouvernement flamand a procédé à la confiscation de 20 ânes dans la région de Moorsel (Tervuren) par un vétérinaire. L’inspection avait ouvert une enquête après avoir reçu cinq plaintes, indique ROB-tv. Les ânes ont été placés dans un refuge pour animaux et sont désormais traités à Leefdaal. « Les animaux ne vont pas bien du tout », affirme Giovanni Persoons du centre De Zorghoeve. « Ils étaient mal nourris et évoluaient dans une pâture sans abris. Ils n’avaient pas d’eau ni de foin à disposition. Les sabots n’étaient pas soignés et n’avaient pas été pris en charge par un maréchal-ferrant depuis des années ».

La police a entre-temps dressé un PV et les propriétaires risquent une lourde amende. Selon M. Persoons, les propriétaires pourront soit récupérer les animaux après le paiement des frais et le respect des mesures imposées par les services du bien-être animal. Soit, le centre d’accueil cherchera un nouveau domicile pour la vingtaine d’équidés.

Source: Belga