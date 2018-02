Les tempêtes de neige font cinq morts au Japon

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Au moins cinq personnes sont décédées au Japon dans un nouvel épisode de tempête de neige, rapportent les médias locaux mardi. Trois des décès ont été rapportés dans la préfecture de Niigata alors que deux autres sont survenus dans des incidents liés à la neige dans les préfectures de Fukuoka et Miyagi, selon l’agence Kyodo.

Des températures très basses dans la région d’Hokuriku et le long de la mer du Japon sont enregistrées par l’agence météorologique du pays. Celle-ci a annoncé de sévères épisodes de tempête de neige, avec des risques d’avalanche et des perturbations du trafic dans le nord-est du pays.

Jusqu’à 1.500 véhicules ont été bloqués la semaine passée sur une route enneigée, lors d’une tempête de neige dans la région d’Hokuriku. Le gouvernement a alors déployé 1.400 soldats, certains conducteurs ont été bloqués trois nuits durant.

Cet hiver est particulièrement rude au Japon, avec des chutes de neige qui ont constitué fin janvier à Tokyo un nouveau record des quatre dernières années.

source: Belga