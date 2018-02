JO 2018 – Le phénomène Chloe Kim, 17 ans, survole le halfpipe avec un score final de 98.25

La jeune Américaine Chloe Kim, 17 ans, est devenue championne olympique du halfpipe, en snowboard, mardi, aux Jeux de Pyeongchang. Avec un score presque parfait de 98.25, elle a devancé la Chinoise Liu Jiayu (89.75) et sa compatriote Arielle Gold (85.75). Kim, 17 ans, est le nouveau phénomène du snowboard. Depuis 2014, elle a remporté au moins une médaille à chaque édition des X-Games. En 2015, elle est devenue la plus jeune snowboardeuse à décrocher la médaille d’or aux X-Games à Aspen. L’année suivante, alors qu’elle n’avait que 15 ans, Kim avait signé un score parfait de 100 lors de l’US Grand Prix à Park City. Une performance réalisée une seule fois dans l’histoire, par Shaun White. Elle était devenue par la même occasion la première snowboardeuse à enchaîner deux 1.080 degrés, soit trois tours complets.

Lundi, en qualifications, Kim avait déjà marqué les esprits avec un score de 95.50. Mardi, en finale, elle a directement mis les choses au clair, avec un premier run à 93.75 points.

La Chinoise Liu Jiayu, 25 ans, s’est approchée grâce à un deuxième run à 89.75 points. Malgré un spectaculaire dernier run, la Chinoise manquait la réception de sa dernière figure et ne parvenait pas à améliorer son score. Assurée du titre, Kim, qui s’élançait en dernier, pouvait alors aborder son dernier run sans pression. Le résultat, c’est une note qui frôle la perfection, 98.25.

L’Américaine Arielle Gold a pris le bronze (85.75).

Team USA poursuit ainsi sa domination dans les épreuves de snowboard après les succès en slopestyle de Redmond Gerard chez les messieurs et Jamie Anderson chez les dames.

En halpipe, les athlètes réalisent des figures en descendant une demi-lune inclinée, une structure semi-cylindrique. En 2014, l’Américaine Kaitlyn Farrington avait été titrée devant l’Australienne Torah Bright et une autre Américaine, Kelly Clark.

Source: Belga