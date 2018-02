JO 2018 – Kim Jong Un juge la Corée du Sud très impressionnante

Le leader de la Corée du Nord, Kim Jong Un, a loué la Corée du Sud comme étant « très impressionnante », après le retour d’une délégation de responsables nord-coréens, dont sa soeur, des Jeux olympiques, a rapporté l’agence officielle nord-coréenne KCNA. « Après avoir entendu le rapport de la délégation, Kim Jong Un a fait part de sa satisfaction quant à son contenu et dit que le Sud, qui a réservé un accueil particulier à la délégation de la Corée du Nord, était très impressionnante par ses caractéristiques », a écrit KCNA dans un bref compte-rendu de la rencontre, ajoutant que Kim Jong Un avait « exprimé ses remerciements » à Séoul.

Le numéro un nord-coréen a en outre jugé « important de continuer à obtenir de bons résultats en poursuivant le réchauffement du climat de réconciliation et de dialogue », selon l’agence officielle.

Kim Jong Un « a précisé en détail l’orientation pour l’amélioration des relations Nord-Sud et donné des instructions importantes dans ce domaine pour prendre des mesures pratiques à cette fin », a encore indiqué KCNA.

Les Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang ont favorisé une détente spectaculaire entre les deux Corées –techniquement toujours en guerre– après deux années de tensions extrêmes sur la péninsule. Le dirigeant nord-coréen avait rejeté pendant des mois les invitations de Séoul à participer aux JO, avant de faire volte-vace lors de son discours du Nouvel an.

Le président sud-coréen Moon Jae-in a ainsi rencontré samedi à Séoul le chef de l’Etat de Corée du Nord et la soeur de son dirigeant Kim Jong Un, un dialogue historique malgré les avertissements de Washington sur « l’offensive de charme » olympique de Pyongyang.

M. Moon a accueilli Kim Yo Jong, première membre de la dynastie régnant au Nord à fouler le sol du grand rival depuis la fin de la guerre de Corée, à la Maison Bleue, la présidence sud-coréenne.

Chef de l’Etat en titre –une fonction essentiellement honorifique– Kim Yong Nam, le plus haut dignitaire nord-coréen à s’être jamais rendu au Sud, était également de la partie.

Le dernier membre de la famille de Kim Jong Un à être venu à Séoul était son grand-père, Kim Il Sung, le fondateur du régime, quand ses forces avaient conquis la capitale en 1950.

Le Nord a effectué trois essais nucléaires – dont le dernier, son plus puissant, en septembre – et des dizaines de tirs de missiles, affirmant être en mesure d’envoyer une bombe atomique sur le territoire continental américain.

