Elise Mertens accède sans forcer au 2e tour à Doha où elle pourra prendre sa revanche sur la Roumaine Sorana Cirstea

Elise Mertens (N.15), 22 ans, 20e mondiale, s’est facilement qualifiée pour le second tour du tournoi WTA de Doha, en écartant la Hongroise Timea Babos, 35e au classement WTA, 24 ans, 2-6, 6-1, 6-1 en 1 heure et 38 minutes de jeu. Cela avait pourtant mal débuté pour la Louvaniste battue 6-2 dans le premier set en 32 minutes de jeu après avoir perdu trois fois son service. Elise Mertens prenait le service cette fois de son adversaire pour mener 3-1 en début de second set. Elle ne perdra plus un jeu pour égaliser à un set partout (6-1).

Même scénario dans la manche décisive lorsque Mertens a pris le service de la Hongroise pour mener 3 jeux à 1 et filer vers le gain du set et donc du match (6-1).

Au deuxième tour (16es de finale), la numéro 1 belge sera opposée à la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 38), 27 ans, victorieuse de la jeune Grecque de 22 ans, Maria Sakkari, 60e au classement WTA, 6-2, 6-3 en 1 heure 12 minute.

Elise Mertens aura l’occasion de prendre sa revanche sur la Roumaine qui l’avait privé de Grand Chelem à Roland Garros en s’imposant 6-3, 6-0 au 3e et dernier tour des qualifications en 2016. Ce sera leur 2e confrontation sur le circuit.

Elise Mertens est aussi engagée en double où elle fait la paire avec la Néerlandaise Demi Schuurs. Au premier tour mercredi, le duo sera opposé à l’Américaine Raquel Atawao et à l’Allemande Anna-Lena Groenefeld.

Source: Belga