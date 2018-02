Des portraits des Obama dévoilés dans un musée de Washington

Barack et Michelle Obama ont dévoilé lundi leurs portraits, peints par des artistes noirs et commandés par la National Portrait Gallery, célèbre musée de Washington spécialisé dans les toiles représentant de grandes figures de l’histoire américaine. Le peintre Kehinde Wiley a utilisé pour Barack Obama la technique qui l’a rendu célèbre, consistant à montrer son sujet sur un fond fait de motifs répétitifs.

L’ancien président américain apparaît ainsi l’air confiant, assis sur une chaise en bois devant une végétation tropicale dense, qui rappelle sa terre natale d’Hawaï.

M. Obama a semblé satisfait de l’oeuvre et a félicité Amy Sherald, l’artiste qui a réalisé le portrait de son épouse.

La peintre, basée à Baltimore près de Washington, a su « capturer de manière si spectaculaire la grâce, la beauté, l’intelligence, le charme et la sensualité de la femme que j’aime », s’est enthousiasmé l’ancien président.

Amy Sherald a, comme dans ses nombreux portraits, représenté l’ancienne Première dame pleine de force et de dignité, en train de fixer le spectateur.

A part quelques touches de couleurs de la robe, le tableau est dominé par différentes teintes de gris emblématiques du travail de l’artiste.

Comme le veut la tradition, le portrait de Barack Obama sera accroché aux côtés de ceux des anciens présidents américains à la National Portrait Gallery.

Les portraits officiels de Michelle et Barack Obama, qui doivent être installés à la Maison Blanche, n’ont pas encore été commandés.

source: Belga