James Hetfield, star de Metallica, dans le film sur Ted Bundy

La star de Metallica James Hetfield a rejoint le casting du thriller « Extremely Wicked, Shockingly Evil, And Vile » sur le tueur en série Ted Bundy joué par Zac Efron, comme le rapporte le site Deadline.

Le rocker incarnera Bob Hayward, le premier policier à avoir arrêté le tueur en série. Hayward a arrêté Bundy pour une infraction de la route et il a découvert des outils suspects dans sa voiture. Le flic a ainsi décidé d’enquêter davantage.

Une question de charisme

Il s’agit de la première véritable expérience d’acteur d’Hetfield qui avait joué son propre rôle auparavant à la télévision et au cinéma. Le réalisateur du film Joe Berlinger a précédemment pris en charge le documentaire « Metallica : Some Kind of Monster » et a également écrit un livre sur le groupe. Le cinéaste s’est expliqué à Deadline sur son étrange choix de casting : « Ayant passé des centaines d’heures dans les coulisses avec James et le reste de Metallica, j’ai vécu son charisme et sa puissante présence de près. Il semblait naturel qu’il apporte la même puissance et le même magnétisme à un rôle dramatique. Je fus ravi lorsqu’il a accepté d’être dans le film. »

Le chanteur se joint à une distribution qui comprend Zac Efron, Jim Parsons, Haley Joel Osment, Lily Collins , John Malkovich ou encore Kaya Scodelario.