Tour de Belgique – La 88e édition partira de Buggenhout le 23 mai pour s’achever le 27 mai à Tongres

La parcours du Tour de Belgique cycliste, Baloise Belgium Tour, a été dévoilé lundi par ses organisateurs (Golazo). La 88e édition s’élancera de Buggenhout le 23 mai pour s’achever le dimanche 27 mai à Tongres. Buggenhout sera ainsi la commune hôte du départ de cette course par étapes en Belgique inscrite dans la foulée des classiques du printemps. La présentation des équipes se déroulera la veille au soir, soit le mardi 22 mai. La première étape en ligne, dont le départ et l’arrivée seront jugés à Buggenhout, sera plate et favorable aux sprinters. Les plus costauds d’entre eux auront aussi un oeil sur la deuxième étape entre Lochristi et Knokke-Heist, avec une arrivée jugée au Wandelaar.

Bornem accueillera ensuite le contre-la-montre de 10,6 km le vendredi 25 mai, pour une première explication entre les candidats à la victoire finale. L’étape reine dans la Province de Liège figure au programme du samedi, avec une arrivée cette fois à Wanze. Le Mur de Huy (1300m à 9,8%), la Côte d’Ereffe (2200m à 5,9 %) et la Côte Chemin du Comte (2700m à 5,1 %) seront au programme. Dimanche, le peloton s’élancera de Landen pour traverser la Hesbaye et rallier Tongres.

Jens Keukeleire avait remporté la 87e édition grâce aux secondes de bonification empochées dans le Kilomètre en Or. « La longueur des étapes est volontairement assez courte », a précisé Nick Van Den Bosch de l’organisateur Golazo. « De telles étapes donnent généralement lieu à une course plus animée. Nous avons également prévu un maximum de tours locaux au départ et à l’arrivée afin de rendre l’épreuve plus attractive pour les supporters le long du parcours. »

Les étapes:

Mercredi 23 mai: Buggenhout – Buggenhout (179 km)

Jeudi 24 mai: Lochristi – Knokke-Heist (162 km)

Vendredi 25 mai: Bornem – Bornem (10,6 km, clm individuel)

Samedi 26 mai: Wanze – Wanze (151,5 km)

Dimanche 27 mai: Landen – Tongres (158 km)

Source: Belga