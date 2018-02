NBA – Cleveland domine Boston dans le choc à l’Est

Cleveland s’est largement imposé à Boston 99 à 121 dans le choc de la conférence Est de NBA, dimanche. LeBron James a terminé avec 24 points, 10 passes décisives et 8 rebonds au compteur. Les Cavaliers ont lancé pour la première fois leurs nouvelles recrues George Hill, Larry Nance Jr., Jordan Clarkson et Rodney Hood, acquis juste avant la date-limite des transferts jeudi. Clarkson et Hood se sont illustrés en inscrivant respectivement 17 et 15 points, tandis que Hill, aligné dans le cinq de départ, a terminé la rencontre avec 12 points.

En face, l’ancien Cavalier Kyrie Irving a inscrit 18 points et Terry Rozier 21. Boston, qui concède sa deuxième défaite d’affilée, reste deuxième (40 victoires-18 défaites) de la conférence Est, derrière Toronto, qui présent un bilan de 39 victoires et 16 défaites après son succès à Charlotte (103-123).

Cleveland, qui aligne un troisième succès de rang, pointe à la 3e place (33 victoires-22 défaites).

Source: Belga