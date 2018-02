Jupiler Pro League – Le parquet propose un match de suspension à Leander Dendoncker

Tweet on Twitter

Le parquet de l’Union belge de football a proposé lundi un match de suspension, et 400 euros, à Leander Dendoncker, le défenseur d’Anderlecht, exclu samedi à Ostende pour le compte de la 26e journée du championnat de Belgique. Les Anderlechtois se sont inclinés 2-0 à Ostende et ce ne fut pas la soirée de Dendoncker qui avait ouvert la marque… d’un coup de tête contre son camp dès la 7e minute de jeu. En seconde période, Dendoncker, fautif et dernier homme sur une accélération de Jali qui l’avait pris de vitesse (71e), avait été exclu.

Anderlecht et le joueur peuvent ne pas être d’accord avec la proposition auquel cas c’est la Commission des litiges de l’Union belge qui traitera le dossier mardi.

En cas de suspension d’une journée, Leander Dendoncker manquera le déplacement des Mauves à Saint-Trond vendredi.

Source: Belga