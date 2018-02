JO 2018 – Premier or pour le Canada, dominateur du patinage artistique par équipes

Le Canada a décroché sa première médaille d’or des Jeux Olympiques de Pyeongchang en s’adjugeant le patinage artistique par équipes, lundi, au Palais des glaces de Gangneung. Le Canada l’a emporté devant les athlètes olympiques de Russie et les Etats-Unis. Au cours des différentes épreuves, le Canada a aligné Patrick Chan, Gabrielle Daleman, Kaetlyn Osmond, Meagan Duhamel/Eric Radford et Tessa Virtue/Scott Moir.

Dix équipes étaient engagées au départ. Elles ont été réduites de moitié à l’issue des programmes courts (individuels messieurs et dames, couple et danse sur glace). Les cinq finalistes ont disputé alors les programmes libres.

Le Canada a dominé la compétition et, après le succès de Tessa Virtue/Scott Moir en danse libre, s’est imposé avec 73 points

Les athlètes olympiques de Russie ont pris la deuxième place (66 points). Les Etats-Unis complètent le podium (62). L’Italie est quatrième (56) et le Japon cinquième (50).

Le Canada avait jusqu’ici remporté trois médailles d’argent et une de bronze.

L’épreuve par équipes a fait son entrée au programme olympique en 2014. A Sotchi, la Russie s’était parée d’or devant le Canada et les Etats-Unis.

Source: Belga