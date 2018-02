JO 2018 – Le slalom géant dames avec Kim Vanreusel reporté à jeudi

Le slalom géant dames des Jeux Olympiques de Pyeongchang, annulé lundi, a été reprogrammé au jeudi 15 février, ont annoncé les organisateurs. Prévue lundi à 10h15 heure locale (2h15 en Belgique), l’épreuve a dû être postposée « pour la sécurité des athlètes et des spectateurs » en raison du fort vent qui souffle dans la station de Yongpyong.

Les organisateurs ont choisi de reporter le slalom géant à jeudi, avec une première manche à 9h30 heure locale (1h30 en Belgique) et une seconde à 13h15 (5h15 heure belge). Entre les deux, à 11h00 heure locale (3h00 en Belgique) se disputera la descente messieurs initialement programmée dimanche au centre alpin de Jeongseon et annulée pour les mêmes raisons.

La Belge Kim Vanreusel, 20 ans, est engagée sur cette épreuve. L’Anversoise disputera encore le slalom (14 février), le super-G (17 février), la descente (21 février) et le combiné (23 février).

Source: Belga