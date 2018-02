JO 2018 – Le slalom géant dames auquel devait participer Kim Vanreusel annulé en raison du vent

Le slalom géant dames des Jeux Olympiques 2018 de Pyeongchang, initialement prévu lundi, a été annulé en raison du fort vent qui souffle dans la station de Yongpyong, ont annoncé les organisateurs. L’épreuve est reportée à une date qui n’a pas encore été déterminée, alors qu’un premier jour de réserve a été utilisé pour la descente messieurs, premier sommet des JO prévu au départ dimanche à Jeongseon et finalement reporté à jeudi, toujours à cause du vent.

« Le slalom géant dames a été postposé pour la sécurité des athlètes et des spectateurs en raison du fort vent », ont écrit les organisateurs dans un bref communiqué.

La première manche était prévue à 10h15 heure locale (2h15 en Belgique).

La Belge Kim Vanreusel, 20 ans, est engagée sur cette épreuve. L’Anversoise disputera aussi le slalom (14 février), le super-G (17 février), la descente (21 février) et le combiné (23 février).

Source: Belga