JO 2018 – Le Canada assuré de l’or en patinage artistique par équipes

Le Canada est assuré de remporter l’or du patinage artistique par équipes à l’issue du programme libre dames, avant-dernière épreuve de la compétition, lundi. Gabrielle Daleman a validé la victoire canadienne grâce à sa troisième place au programme libre dames, remporté par l’athlète olympique de Russie Alina Zagitova. Avec 63 points, 5 de plus que les athlètes olympiques de Russie, le Canada ne peut plus être rejoint alors qu’il ne reste que la danse sur glace à disputer.

C’est la première médaille d’or décrochée par le Canada à Pyeongchang après trois en argent et une en bronze.

L’épreuve par équipes a fait son entrée au programme olympique en 2014. A Sotchi, la Russie s’était parée d’or devant le Canada et les Etats-Unis.

Source: Belga