Des milliers de personnes pour les cortèges du Rosenmontag, à Eupen et La Calamine

Des milliers de personnes ont assisté lundi aux traditionnels cortèges carnavalesques du « Rosenmontag ». Les cortèges les plus importants se tenaient à Eupen et La Calamine. C’était l’apothéose du carnaval rhénan en Communauté germanophone lundi. A l’occasion du Rosenmontag ou lundi des roses, plusieurs milliers de spectateurs ont bravé le froid pour assister aux cortèges carnavalesques d’Eupen et de La Calamine.

A Eupen, plus d’une centaine de chars et de groupes ont défilé devant le Prince Oliver Krings et ses pages Stéphanie et Martine. Il s’est ensuite placé en dernière position pour sillonner les rues du chef-lieu de la Communauté germanophone.

A La Calamine également, le carnaval a battu son plein avec près de 3.500 participants qui ont sillonné les 7,5 kilomètres du parcours pour le plus grand bonheur des spectateurs venus en nombre pour assister au spectacle mais aussi pour glaner des friandises et gadgets lancés par les différents groupe. Au total, ce sont ainsi plusieurs tonnes de sucreries qui ont été distribuées tout au long du parcours.

Comme chaque année, les différents comités carnavalesques ont rivalisé d’inventivité pour créer des chars et des costumes des plus colorés avec par exemple un groupe déguisé en Chinois, un autre déguisé en magiciens. Les pirates et les hippies étaient aussi forts prisés tandis que d’autres se sont inspirés de l’actualité locale.

Source: Belga