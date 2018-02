Allemagne: une jeune femme écrasée par un char lors d’une parade de carnaval en Bavière

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Une jeune femme de 24 ans est décédée dimanche lors d’une fête de carnaval célébrée dans le sud de l’Allemagne, écrasée par un char de la parade carnavalesque, a indiqué la police locale. La victime faisait partie du personnel de sécurité encadrant l’évènement, à Waidhofen en Bavière, non loin d’Ingolstadt. Elle marchait à côté du char quand elle a été prise dans les roues. Elle est décédée sur le coup. Des enquêteurs se sont rendus sur les lieux de l’accident, pour différentes prélèvements ainsi que pour effectuer un test d’alcoolémie.

Selon les premières indications, aucun tiers n’est impliqué, précise la police.

Le char qui a écrasé la jeune femme était intégré dans un cortège comptant une vingtaine de véhicules et environ 500 participants. La parade a été arrêtée après l’incident.

Les circonstances exactes de ce dernier doivent encore être déterminée.

Une cinquantaine de spectateurs et participants à la parade ont reçu une assistance psychologique, dont le conducteur du char, un homme de 51 ans.

source: Belga