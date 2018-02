Après avoir regardé 188 épisodes en une semaine, il est contacté par Netflix

Tweet on Twitter

Un utilisateur de Netflix a eu la surprise de recevoir un email de la plateforme de streaming en ligne, qui souhaitait s’assurer qu’il était en parfaite santé. En cause, l’homme a regardé 188 épisodes de sa série préférée, « The Office », en à peine… une semaine.

« The Office » est une série comique avec l’acteur Steve Carell, diffusée entre 2005 et 2013.

« J’ai reçu un mail de Netflix me demandant si j’allais bien. Ils avaient remarqué que j’étais en ligne non-stop pendant environ une semaine et voulaient vérifier que je me portais bien », a expliqué l’intéressé sur le site Reddit.

Un exemple parfait du « binge-watching » en vogue actuellement, une pratique qui consiste à visionner tous les épisodes d’une même série à la suite. « Il était en vacances et ne travaillait pas donc il a juste fait ce qu’une personne normale ferait », s’est amusé le site PizzaBottle.

L’utilisateur souffre de dépression

La démarche de Netflix a en tout cas été appréciée par l’utilisateur, qui a reconnu par la suite souffrir d’une dépression. « Honnêtement, ça m’a fait du bien de savoir que quelqu’un, même un inconnu travaillant dans le service technique du site, s’est soucié de ma santé mentale. »

Ce n’est pas la première fois que Netflix s’amuse de la consommation parfois abusive de ses clients. En décembre, la plateforme avait déjà publié sur son compte Twitter: « Avis aux 53 personnes qui ont regardé ‘A Christmas Prince’ (un film de Noël produit par Netflix, ndlr) chaque jour pendant 18 jours d’affilée. Qui vous a brisé le coeur? »