Comment éviter les perturbateurs endocriniens?

Comment limiter son exposition aux perturbateurs endocriniens (PE), ces substances présentes dans de nombreux produits de consommation courante comme les cosmétiques, les produits alimentaires ou encore les jouets ou les vêtements ? Bien qu’encore mal encadrés et insuffisamment recherchés selon un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas), rendu public le 2 février, voici les bons gestes à adopter pour diminuer le risque.

Les perturbateurs endocriniens (PE), difficiles à démasquer et à contourner, éveillent à juste titre des inquiétudes. Ces substances, présentes dans l’air, l’eau, le sol ou les poussières deviennent nocives pour la santé y compris à de faibles niveaux d’exposition quand nous les ingérons, les touchons ou les respirons. La plus connue d’entre elles, le bisphénol A (BPA), a été reconnue comme perturbateur endocrinien par l’Agence européenne des produits chimiques, l’ECHA, en juin 2017. Le glyphosate, premier herbicide utilisé dans le monde, est aussi soupçonné d’en faire partie.

Interférant avec le système hormonal, ils sont suspectés d’être à l’origine d’anomalies comme l’infertilité, des malformations congénitales ou des retards de développement et certains cancers hormono-dépendants. Les personnes les plus à risque sont donc les femmes enceintes et le foetus, les nourrissons et les enfants à la période de la puberté.

Une alimentation bio et une attitude écoresponsable peuvent limiter en partie l’exposition aux PE, à condition de bien laver et éplucher les fruits et légumes bio.

Acheter en vrac pour limiter les contenants

Globalement, plus on évite les contenants (bouteilles, conserves, canettes, sacs plastiques), plus on limite le contact avec les perturbateurs endocriniens. Acheter des produits en vrac est à cet effet devenu une tendance de consommation « zéro déchet » qui permet de limiter les risques en se passant des contenants.

Pour les bébés, mieux vaut se fournir exclusivement en magasins de puériculture bio pour les couches, les jouets et les vêtements. Pendant l’allaitement, il est conseillé aux jeunes mères de ne pas maigrir pour éviter la mobilisation des graisses et donc la libération des PE qui y sont logés.

Côté ménage, le savon de Marseille, le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude, redevenus à la mode, constituent le trio phare de l’entretien écologique et sans danger pour la maison. Blogs, tutos en ligne et ateliers permettent d’apprendre des recettes de produits ménagers.

Dans les cosmétiques, y compris bio ou estampillés « sans parabène », difficile d’échapper aux perturbateurs endocriniens cachés comme les phtalates. Les produits de beauté naturels constitueront à ce titre une tendance majeure de 2018.

Le bon réflexe

Toutes les marques ont des produits vertueux – y compris celles vendues en supermarché : le bon réflexe est de vérifier que la liste des composants est courte et que le produit exclut les parfums, l’allergisant methylisothiazolinone (MIT), les sulfates, l’agent antibactérien Triclosan et les agents antioxydants BHA (Butylhydroxyanisole) et BHT, entre autres.

