USA: deux policiers tués dans une intervention pour violences conjugales

Deux policiers américains ont été tués par balles samedi en intervenant dans une affaire de violences conjugales après avoir reçu un appel d’urgence dans l’État de l’Ohio, selon les autorités. En arrivant sur les lieux vers midi, dans un appartement à Westerville, les policiers Anthony Morelli, 54 ans, et Eric Joering, 39 ans, ont été « immédiatement accueillis par des tirs », a raconté à la presse le sheriff de la ville, Joe Morbitzer.

Le président américain Donald Trump a immédiatement envoyé ses « pensées et prières » sur Twitter en hommage aux deux hommes et à leur famille.

L’auteur présumé des tirs, dont l’identité n’a pas été révélée, a été blessé et hospitalisé avant d’être mis en prison.

source: Belga