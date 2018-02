Seize membres des forces de sécurité afghanes tués par leurs propres collègues

Tweet on Twitter

Seize membres des forces de sécurité afghanes ont été tués dans la province de Helmand par leurs propres collègues. Les agresseurs les ont attirés à un point de contrôle prétextant une attaque contre des talibans. Après les avoir tués un par un, ils ont pris la fuite pour rejoindre les rangs des talibans, a indiqué dimanche Haji Abdul Ahad Sultanzoy, membre du conseil provincial à l’agence de presse allemande DPA. Une deuxième source, un fonctionnaire provincial qui désire garder l’anonymat, a confirmé l’incident. Elle a ajouté que les auteurs avaient pris la fuite avec une vingtaine d’armes différentes et deux véhicules militaires.

Un porte-parole des talibans a confirmé qu’un groupe militant était responsable des faits.

Selon les experts, les talibans réussissent de plus en plus souvent à recruter et influencer des membres des forces de sécurité afghanes afin qu’ils commettent des attaques au sein de leur propre équipe ou de troupes étrangères.

source: Belga