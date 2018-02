Scandale Oxfam: avertissement de Londres aux organisations humanitaires

Londres a averti samedi les organisations humanitaires, dans la foulée du scandale Oxfam, qu’elles perdraient leurs financements si elles n’œuvraient pas à éliminer les cas d’abus sexuels parmi leurs personnels. Downing Street veut « une enquête complète et urgente sur ces allégations très graves » dans le cas d’Oxfam, confédération d’organisations ayant son sièce social à Oxford. « Nous voulons qu’Oxfam fournisse toutes les preuves qu’ils ont des événements à la Commission caritative », l’institution britannique qui contrôle les organisations humanitaire, a indiqué un porte-parole de la Première ministre Theresa May. La Commission caritative a indiqué dans un communiqué avoir reçu un rapport d’Oxfam en août 2011. Ce rapport mentionnait des « comportements sexuels inappropriés, des faits d’intimidation, de harcèlement et d’intimidation du personnel ». Mais il n’évoquait pas des « abus portant sur des bénéficiaires » de l’ONG ni de « potentiels crimes sexuels impliquant des mineurs ».

« Notre approche aurait été différente si tous les détails mentionnés par la presse nous avaient été communiqués à ce moment-là », écrit la Commission, qui a demandé à Oxfam de fournir des informations supplémentaires « de toute urgence ».

La ministre du Développement international, Penny Mordaunt, « réexamine son travail actuel avec Oxfam et a réclamé une rencontre avec son équipe de direction dès que possible », a déclaré une porte-parole du Département du développement international (DFID) britannique.

En outre, dans un communiqué publié dans la soirée, la ministre a annoncé qu’elle entrait en contact avec les diverses organisations humanitaires afin qu’elles fassent savoir quelles mesures elles prenaient dans ce domaine. « Concernant Oxfam et toute autre organisation » qui serait confrontée à des problèmes similaires à ceux qui sont survenus à Oxfam, « nous attendons d’elles qu’elles coopèrent pleinement avec ces autorités, et nous cesserons de financer toute organisation qui ne le fera pas », a averti la ministre.

L’ONG a condamné le comportement « totalement inacceptable » des employés visés. L’organisation s’est défendue d’avoir voulu dissimuler les faits afin de protéger sa réputation. Des communiqués de presse ont été diffusés en août et septembre 2011 au sujet de l’enquête, sans toutefois préciser la nature des accusations.

« Avec le recul, j’aurais préféré que nous évoquions des mauvais comportements de nature sexuelle, mais je ne pense pas qu’il était dans l’intérêt de quiconque de décrire les détails de ce comportement, car cela allait vraiment attirer une extrême attention sur ce sujet », a déclaré samedi le PDG d’Oxfam, Mark Goldring, sur BBC Radio 4.

Le Sunday Times rapporte que plus de 120 employés des principales organisations humanitaires britanniques ont été accusés d’abus sexuels l’année dernière. Selon le journal, Oxfam a enregistré 87 incidents en 2017, en a communiqué 53 à la police et a renvoyé 20 membres du personnel ou volontaires.

source: Belga