Proximus rend à son tour son app de télévision mobile disponible dans toute l’Europe

Dès le 1er avril, les abonnés de Proximus utilisant l’application Proximus TV sur leur tablette/smartphone/ordinateur pourront également y accéder depuis le reste de l’Union européenne. Telenet avait fait une annonce similaire mardi dernier, rendant également disponible son service en dehors de la Belgique à partir de la même date. Proximus permettra en outre à ses clients d’accéder à l’ensemble de l’application depuis n’importe quel réseau 3G/4G ou wifi en Belgique. Pour le moment, il faut obligatoirement se connecter à celui de l’opérateur pour pouvoir regarder la télévision en direct ou un enregistrement.

Telenet applique déjà la même règle depuis mardi pour son service Yelo Play, qui comptait environ un demi-million d’utilisateurs fin 2017 et qui n’était disponible que via son seul réseau wifi jusqu’à présent, et non via la 3G/4G.

Dès le 1er avril, les deux entreprises permettront aussi d’accéder à leur plateforme depuis le reste de l’Union européenne à partir de n’importe quel réseau 3G/4G ou wifi. Il sera alors possible de regarder la télévision à l’étranger comme depuis chez soi et d’avoir accès aux mêmes chaînes qu’à son domicile, et donc à des émissions ou retransmissions sportives qui étaient géobloquées jusqu’à présent.

Si du côté de Telenet, regarder des enregistrements ne reste possible que via son propre réseau, l’ex-Belgacom autorisera ses clients à le faire à partir de n’importe quelle connexion à Internet. Les services de télévision de rattrapage (jusqu’à sept jours pour les abonnés de Telenet et 36h pour ceux de Proximus) seront eux disponibles à travers l’Union européenne via tous les réseaux.

D’après Telenet, regarder la télévision durant une demi-heure via la 3G consomme environ 400MB, tandis qu’un épisode d’une série de 45 minutes représente un usage de plus ou moins 600MB.

Source: Belga