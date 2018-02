NBA – Golden State domine San Antonio

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Golden State est sorti vainqueur 122-105 du duel qui l’opposait à San Antonio, samedi, dans le championnat nord-américain de basket. Dans ce remake de la finale de la conférence Ouest 2017, Golden State, champion en titre, a pu compter sur les 25 points de Klay Thompson tandis que Stephen Curry et Draymond Green ont inscrit 17 points chacun.

San Antonio était privé de Rudy Gay (inflammation au pied droit), Kawhi Leonard (retour de blessure), Dejounte Murray (foulure à la cheville gauche) et Tony Parker (raideur du dos).

Avec 43 victoires et 13 défaites, les Warriors, leaders à l’Ouest, reprennent un peu d’avance sur Houston (41 victoires-13 défaites). San Antonio (35 victoires-22 défaites) reste troisième, mais voit s’éloigner le duo de tête.

Source: Belga