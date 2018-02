JO 2018 – Fracture du poignet pour Jens Almey

Jens Almey souffre d’une fracture du poignet après sa chute en demi-finales du 1.500 m de shorttrack des Jeux Olympiques de Pyeongchang (Corée du Sud). Il sera sur le carreau pendant six semaines, mais n’a pas besoin d’opération. Le Hasseltois de 21 ans a chuté à cinq tours de l’arrivée dans la deuxième des trois courses. Elles qualifiaient les deux premiers en finale A et les 3e et 4e en finale B.

Samedi soir, Almey s’est plaint de douleurs plus fortes au poignet. Un scanner a révélé une fracture. Il doit porter un plâtre. Six semaines d’immobilisation seront nécessaires, selon Johan Bellemans, médecin de Team Belgium.

Une opération ou un rapatriement ne sont pas nécessaires. Almey devra cependant passer un nouveau scanner deux semaines après son retour à la maison.

Source: Belga