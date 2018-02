Fed Cup – Coco Vandeweghe propulse les Américaines à un point des demies

Tweet on Twitter

Les tenniswomen américaines, potentielles futures adversaires des Belges en demies (si la Belgique franchit ce week-end l’écueil français) de la Fed Cup, mènent 2 à 0 contre les Pays-Bas à l’issue de la première journée de leur premier tour, disputé sur surface dure dans la « US Cellular Arena » d’Asheville, en Caroline du Nord.

Dans le premier match, Venus Williams (WTA 8) a battu Arantxa Rus (WTA 124) en deux sets, 6-1 6-4, avant que Coco Vandeweghe (WTA 17) ne double l’avance des Etats-Unis, nation championne en titre de la compétition. La New-Yorkaise de 26 ans a eu besoin de trois sets, mais a fini par battre Richel Hogenkamp (WTA 108): 4-6 7-6 (8/6) 6-3.

L’équipe US, avec une Serena Williams qui ne devrait disputer, le cas échéant, que le double (en cas d’égalité des deux équipes dimanche), peut donc déjà assurer sa place en demies dès le troisième match, qui opposera Venus à Richel Hogenkamp en entame de deuxième jour.

Après la journée de samedi, le 1er tour du groupe mondial entre la France et la Belgique, qui déterminera l’adversaire futur des Etats-Unis au stade des demi-finales, affiche une égalité à une victoire partout: si Elise Mertens a battu Pauline Parmentier, Kirsten Flipkens a dû plier face à Kristina Mladenovic.

Source: Belga