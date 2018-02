Fed Cup: Alison Van Uytvanck bat Pauline Parmentier et permet à la Belgique d’égaliser 2-2

La Belgique a égalisé à deux victoires partout face à la France au premier tour du groupe mondial I de la Fed Cup de tennis après qu’Alison Van Uytvanck (WTA 79) a battu Pauline Parmentier (WTA 91) 6-1, 6-3 en 1 heure et 7 minutes dans le 4e et dernier simple, dimanche sur surface dure à La-Roche-sur-Yon, en France. Alison Van Uytvanck a pris les commandes du match dès le début, menant 4-0 avant d’empocher la 1e manche 6-3 en 33 minutes. Elle continuait sur sa lancée en début de second set, s’isolant à 3-0. Parmentier a ensuite pris 3 jeux et s’est accrochée dans le dernier jeu, sauvant une balle de match. Van Uytvanck ne gaspillait pas la seconde balle de match, permettant à la Belgique d’égaliser.

Le cinquième et dernier match, le double, sera donc décisif.

Le score était de 1-1 après la première journée samedi. Elise Mertens (WTA 20) avait décroché le premier point en battant facilement Pauline Parmentier 6-2, 6-1 dans la première rencontre.

Kristina Mladenovic (WTA 13) a ensuite battu Kirsten Flipkens (WTA 70) 6-2, 6-4 dans le second simple.

Dimanche en début d’après-midi, Mladenovic a remporté le match des numéros 1 en s’imposant 6-4, 6-4 face à Elise Mertens, infligeant sa première défaite en Fed Cup à la récente demi-finaliste de l’Open d’Australie.

Le vainqueur sera opposé en demi-finales aux Etats-Unis ou aux Pays-Bas, les 21 et 22 avril. Le perdant devra disputer un barrage à la même date.

Les Belges n’avaient plus évolué au sein du groupe mondial I depuis 2012. Victorieuse de la Fed Cup en 2001 et finaliste en 2006, la Belgique avait quitté le groupe mondial I après une défaite face à la Serbie au 1er tour en 2012. Redescendue jusqu’en zone Europe/Afrique, la Belgique avait regagné le droit de retrouver le groupe mondial I en s’imposant 2-3 en Russie en barrages pour la montée en avril dernier à Moscou.

