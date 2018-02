CrossCup Rotselaar: Bouchikhi toujours invaincu, Van Accom surprend Truyers chez les dames

Soufiane Bouchikhi a ajouté une ligne à son palmarès hivernal en s’imposant dimanche au cross de Rotselaar, la 5e manche de la Cross Cup. Surprise chez les dames où Sofie Van Accom s’est en effet imposée devant le leader de la Cross Cup Imana Truyers. On a vécu deux surprises, dimanche à la Cross Cup de Rotselaar. Chez les dames, d’abord, où Imana Truyers, leader de la Cross Cup, s’est inclinée face à Sofie Van Accom dans le sable du Domein Ter Heide.

Truyers a très vite mis la pression sur Louise Carton, qui effectuait son retour à la compétition après des mois de blessures (cheville), et qui n’a pu défendre ses chances comme à son habitude. Truyers a imposé le train d’entrée de jeu, emmenant dans son sillage Sofie Van Accom et les principales favorites du jour. Le duo de tête a creusé un écart progressif, laissant Carton et le reste du groupe de tête à bonne distance. Van Accom a finalement déposé Truyers avant le dernier tour de circuit pour remporter sa toute première victoire dans le cadre de la Cross Cup.

Chez les hommes, Isaac Kimeli a pris un départ audacieux en imposant un tempo rapide au peloton. Soufiane Bouchikhi, meilleur crossman belge de la saison, a vite repris les commandes de la course et creusé un écart de plus de cent mètres sur Kimeli, son premier poursuivant. Bouchikhi, lauréat à Rotselaar, est ainsi resté invaincu dans la Cross Cup 2017-18, et fait d’ores et déjà figure de grand favori pour les championnats nationaux du 25 février à Bruxelles

L’autre surprise du jour à Rotselaar s’est produite dans le cross court hommes où Jeroen D’Hoedt, invaincu depuis le début de la saison, a dû s’incliner pour la première fois face à Ali Hamdi. Légèrement blessé au genou pendant la semaine, D’Hoedt n’a pu que limiter la casse sur le circuit sablonneux de Rotselaar. Sa victoire finale dans le cross court à la Cross Cup n’est cependant pas remise en cause, à deux semaines de la dernière manche à Bruxelles qui compte pour le championnat national.

Les titres de champion(ne) de Flandre (VAL) sont revenus dimanche à Ali Hamdi, en cross court, à Sofie Van Accom et à Isaac Kimeli dans les cross longs.

La 6e et dernière manche de la Cross Cup 2017-18 sera disputée le 25 février dans le parc de Laeken dans le cadre des championnats de Belgique.

