Bolivie: une explosion en marge d’un cortège de carnaval fait 6 morts

Au moins six personnes dont quatre enfants sont morts samedi en marge de célébrations de carnaval en Bolivie, à Oruro dans l’ouest du pays. Une explosion est survenue, issue d’une bonbonne de gaz liquéfié utilisée par un vendeur ambulant de nourriture, non loin du parcours d’une procession carnavalesque, selon la police. Selon l’agence EFE, 28 personnes, parmi les spectateurs, ont également été blessées. La police privilégie la piste d’un accident.

Les célébrations du carnaval sont une part importante du folklore à Oruro, où elles durent plusieurs jours.

L’explosion a eu lieu en fin d’après-midi, vers 18h45 locales. Le président bolivien Evo Morales a immédiatement communiqué sa tristesse, et sa « solidarité avec les familles des victimes ».

Le cortège du principal jour de carnaval rassemble habituellement quelque 450.000 spectateurs et participants dans la ville, dont des touristes. Le carnaval d’Oruro est inscrit sur la liste Unesco du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Source: Belga