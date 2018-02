A Alost, c’est parti pour trois jours de carnaval

Tweet on Twitter

Le carnaval d’Alost battra son plein dès ce dimanche et jusqu’à mardi, trois jours durant lesquels des milliers de participants arpenteront les rues de la ville. Ce dimanche, quelque 80.000 personnes y sont attendues. Si le niveau de la menace terroriste a été revu à la baisse, les autorités locales ont tout de même pris des mesures conséquentes, avec notamment 750 agents en service, a expliqué le bourgmestre Christoph D’Haese.

C’est Alex De Kegel, 24 ans, qui sera le « Prince du carnaval » cette année, ouvrant le cortège carnavalesque qui passera par la Grand Place d’Alost peu avant 15h00.

Vieux de 600 ans, le carnaval d’Alost est traditionnellement placé sous le signe de l’exubérance et de la parodie, les festivités étant notamment marquées par la proclamation symbolique du Prince du carnaval comme bourgmestre de la ville. Ce dernier se voit ainsi remettre la clé de la cité au cours d’une cérémonie destinée à tourner en ridicule les hommes politiques.

Des groupes non-officiels – au nombre de 189 cette année pour 75 groupes officiels – se joignent également aux festivités en revisitant, sur le mode de la parodie, les événements locaux et internationaux de l’année écoulée.

Le carnaval d’Alost a été inscrit en 2010 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco.

Source: Belga