L’acteur Reg E. Cathey, Freddy dans « House of Cards », est décédé

Le comédien américain à la voix basse Reg E. Cathey, surtout connu pour son rôle de gérant d’un restaurant de barbecue (Freddy Hayes) dans « House of Cards », est décédé à l’âge de 59 ans. La nouvelle a été annoncée par David Simon, réalisateur de la série « The Wire », dans laquelle il jouait également un rôle. « Pas seulement un bon et talentueux acteur, mais juste l’une des personnes les plus délicieuses avec laquelle j’ai passé de longues journées sur le plateau », a tweeté le metteur en scène. L’acteur Samuel L. Jackson a souligné quant à lui « un comédien brillant, humoriste et un ami! Irremplaçable! ».

L’Américain a souffert d’un cancer du poumon mais la cause de son décès n’a pas été précisé.

En 2015, Reg E. Cathey a remporté un Emmy award pour son rôle dans « House of Cards ». Le personnage principal Frank Underwood, interprété par Kevin Spacey, allait régulièrement manger chez son confident au « Freddy’s ».

Dans « The Wire », il incarnait Norman Wilson, un journaliste passé en politique. Outre d’autres séries dans lesquelles il est apparu, il a également joué dans les films « Les quatre fantastiques » et « Hands of Stone ».

