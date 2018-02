JO 2018 – Sebbe De Buck éliminé en qualifications du slopestyle

Sebbe De Buck était le premier Belge à entrer en action dans ces Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang. Samedi en Corée du Sud, le snowboardeur de 22 ans ne s’est pas qualifié pour la finale du slopestyle, ne terminant pas dans les six meilleurs riders de la première série qualificative. Dans des conditions venteuses et changeantes très compliquées pour les riders, la compétition a débuté avec 40 minutes de retard suite à un problème technique. Troisième à s’élancer, De Buck a dû maintenir sa concentration avant d’entamer ses premiers Jeux Olympiques. De Buck a d’abord signé un score de 59.40 points dans un premier run perfectible, occupant la 9e position provisoire sur les 17 partants.

Quelques minutes plus tard, il a réalisé un score de 29.58 dans son second run, ne parvenant pas à améliorer sa première marque après une faute dans la seconde moitié de son parcours. Seuls les six premiers se qualifiaient pour la finale, prévue dimanche.

L’Anversois, 4e des derniers Mondiaux, a été victime d’une chute lors des derniers X-Games d’Aspen le mois dernier, se cassant le poignet droit. Il a dû se faire opérer et portait une attelle.

Plus tard dans la matinée en Corée du Sud, Seppe Smits et Stef Vandeweyer disputeront la deuxième série qualificative. La performance de Smits, double champion du monde de la discipline, sera particulièrement suivie. Cependant, il n’a pas connu une préparation parfaite à cause d’une blessure au genou. Pour le jeune Vandeweyer, 18 ans et benjamin du Team Belgium, Pyeongchang est avant tout une école d’apprentissage.

