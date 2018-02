JO 2018 – « Déçu car je voulais réussir mes réceptions », déclare De Buck après son élimination

Le snowboardeur Sebbe De Buck a été éliminé en qualifications du slopestyle samedi aux Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang. Il a terminé 12e de la première série qualificative où seuls les six premiers se hissaient en finale. « La journée a été très difficile à cause du vent », a-t-il raconté après son élimination au Phoenix Snow Park.

Après un premier run perfectible (59.40 points), il est tombé dans le second, ne parvenant donc pas à améliorer sa marque. « Le premier run était loin d’être parfait, d’où le faible score. Mais j’étais plutôt bien à la réception de mes sauts, ce qui m’a donné confiance pour tenter de faire mieux dans le second. »

Malheureusement, l’Anversois de 22 ans est tombé après un saut dans son run décisif, lors duquel il a mal jugé sa vitesse. « Dans le premier run j’étais trop court et dans le second j’ai atterri trop loin et je suis tombé », a ajouté celui qui avait terminé 4e des derniers Mondiaux de la discipline. « Je suis déçu car je voulais réussir mes sauts, qualification ou pas. Mais c’est comme ça. »

De Buck s’est fracturé le poignet droit lors des derniers X-Games d’Aspen il y a quelques semaines et a dû se faire opérer. Le Belge portait une attelle samedi sur la piste sud-coréenne. « Je suis tombé dessus samedi matin à l’entraînement et c’est douloureux », a-t-il expliqué. « Mais ce n’est sûrement pas une excuse. Le snowboard se joue avec les jambes et non le poignet. »

Désormais, De Buck va pouvoir se concentrer totalement sur le Big Air, épreuve qui se déroulera dans dix jours. « Je vais donner 120%, ce sera tout ou rien », a-t-il ponctué.

Plus tard dans la journée en Corée du Sud, Seppe Smits et Stef Vandeweyer disputeront la deuxième série qualificative en slopestyle.

Source: Belga