Décès de Paul Danblon, pionnier du journalisme scientifique à la RTBF

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Paul Danblon, pionnier du journalisme scientifique à la RTBF, est décédé à l’âge de 86 ans, annonce le service public sur son site internet. Ses funérailles auront lieu mardi dans la plus stricte intimité. « Licencié en chimie, musicien, compositeur et comédien de formation, Paul Danblon était un homme de sciences, de culture, de médias et de partage », souligne la RTBF.

Connu notamment par le biais de l’émission « Le point de la Médecine », Paul Danblon débute au sein du service public en participant à certaines émissions de Radio-Jeunesse sur les ondes de l’Institut national de radiodiffusion (INR, ancêtre de la RTBF). Il prend ses fonctions comme journaliste scientifique en 1951 et entame alors une carrière dans le milieu qui durera plus de 35 ans. « Il connaît aussi les débuts de la télévision au moment de l’Exposition universelle de Bruxelles en 1958 », pointe encore la RTBF.

Après sa carrière de journaliste, Paul Danblon a notamment dirigé l’Opéra royal de Wallonie de 1992 à 1996.

Source: Belga