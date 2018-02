ATP Montpellier: David Goffin éliminé par Richard Gasquet en demi-finales

Tweet on Twitter

David Goffin a été éliminé en demi-finales du tournoi de tennis de Montpellier, samedi dans le sud de la France. Première tête de série de cette épreuve ATP 250 sur surface dure dotée de 501.345 euros, le Belge, 7e joueur mondial, s’est incliné en trois sets 6-4, 0-6, 6-3 face au Français Richard Gasquet, 33e mondial et 5e tête de série. La rencontre a duré 1 heure et 48 minutes. C’est la première fois que Goffin, 27 ans, est battu par Gasquet, 31 ans, qu’il avait dominé l’an dernier à Tokyo (surface dure) 7-5, et 6-2.

La finale sera 100 % française à Montpellier puisque la seconde demi-finale oppose Jo-Wilfried Tsonga (ATP 19) à Lucas Pouille (ATP 17).

Eliminé en qualifications à Montpellier en 2010 et 2012, David Goffin n’avait pas encore gagné de matches à l’Open du Sud avant cette semaine. L’année dernière à pareille époque, il avait atteint la finale à Sofia.

Après Montpellier, David Goffin disputera la semaine prochaine le tournoi ATP 500 de Rotterdam, aux Pays-Bas (surface dure/1.862.925 euros). Il croisera encore la route d’un joueur français, le tirage au sort lui ayant désigné Benoît Paire (ATP 44) comme adversaire au 1er tour.

Source: Belga