Lascive en lingerie

Rose guimauve, sorbet fraise ou encore macaron au lychee… En lingerie, les noms de couleurs vous plongent directement dans l’ambiance de la Saint-Valentin. Mais les tendances les plus fortes dans les sous-vêtements restent le noir et le rouge. Même pour les hommes! Ajoutez à cela des tissus transparents, des broderies pleines de romantisme et de la dentelle, et c’est le coup de foudre!

Tip: Ne vous sentez-vous pas tels des boutons-pression en dentelle. Pour vous donner cette sensation de confort, vous pouvez opter pour un soutien-gorge lift, avec des bonnets en silicone préformés.