Recours à des prostituées: le patron belge d’Oxfam-Solidarité se dit « profondément choqué »

Le secrétaire général de la branche belge d’Oxfam Solidarité, Stefaan Declercq, s’est dit « profondément choqué » par les informations parues dans la presse vendredi, selon lesquelles six employés de l’organisation humanitaire ont eu recours à des prostituées lors de leur mission en Haïti, à la suite du tremblement de terre de 2010. « Je présente mes excuses au nom d’Oxfam. Je ne veux pas me cacher derrière le fait que ces personnes n’appartenaient pas à la branche belge de l’ONG », a-t-il affirmé, ajoutant qu’aucun employé d’Oxfam Belgique ne se trouvait sur place en 2010. Le responsable d’Oxfam à Haïti, le Belge Roland van Hauwermeiren, était employé par l’antenne britannique. « Il n’a jamais travaillé pour nous », précise M. Declercq.

Selon le journal britannique The Times, qui a révélé l’information, les travailleuses du sexe auraient participé à des orgies dans des logements et des hôtels payés par l’ONG. Des accusations que réfute Stefaan Declercq. « Un audit a démontré qu’il ne s’agissait pas de l’argent d’Oxfam », assure-t-il. Après les faits, les six employés concernés ont tous été licenciés ou ont présenté leur démission. Plus aucun ne travaille pour l’ONG.

Le secrétaire général de la branche belge d’Oxfam-Solidarité rappelle par ailleurs que les employés d’Oxfam sont tenus de se conformer au code de conduite de l’organisation. Depuis lors, « nous avons également élaboré un plan d’action qui vise à plus de transparence. Un point de contact a notamment été mis en place pour dénoncer les comportements suspects et nous avons des personnes de confiance auxquelles le personnel peut se référer en cas de besoin », conclut-il.

Source: Belga